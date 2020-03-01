Під Радою з'явилася почесна варта Нацгвардії. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Як заявив під час урочистої церемонії голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, Україна започаткувала традицію несення почесної варти у вихідні та святкові дні, як це робиться в багатьох країнах світу.

"Це хороша традиція, яка існуватиме багато років, - це підняття прапора і це почесна варта у вихідні та святкові дні. Таке є в багатьох країнах світу, і я думаю, що Україна має не відставати від цього позитивного, гарного і почесного тренду. Мені особливо важливо, що саме Національна гвардія нестиме почесну варту перед будівлею українського парламенту, оскільки 31 серпня 2015 року тут, на цій площі, загинули чотири співробітники Національної гвардії України. Я думаю, що ми це маємо пам'ятати, ми мусимо зробити так, щоб це ніколи не повторилось, і ми маємо зробити так, щоб лише тут Національна гвардія в мирній країні несла свою службу", - заявив Разумков.

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Командувач НГУ Микола Балан зазначив, що у вихідні та на свята щогодини в зимовий час і що дві години в літній час відбуватиметься зміна варти. Гвардійці нестимуть службу з 10:00 до 18:00, додав він.

В урочистостях взяли участь також керівництво Апарату ВР, народні депутати, представники громадськості.



















