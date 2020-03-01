Поліцейський на Сумщині був змушений застосувати пістолет проти п'яного з ножем

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.

Зазначається, що подія сталася в місті Конотоп вчора пізно ввечері.

"Прибувши за вказаною адресою, біля воріт будинку поліцейські застали чоловіка, озброєного ножем. Побачивши правоохоронців, той став поводитись неадекватно: лаючись і погрожуючи суїцидом, різонув собі по грудній клітці. Потім почав кидатися з ножем на поліцейських. На всі попередження реагував агресивно, тому один працівник наряду змушений був зробити в повітря попереджувальний постріл. Але ситуація не змінилася. Чоловік наблизився до поліцейського ще на кілька кроків, тому інший поліцейський змушений був зробити кілька пострілів по ногах зловмисника", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після того, як у зловмисника відібрали ніж, правоохоронці надали йому домедичну допомогу.

"Самі правоохоронці не постраждали. Нападником виявився 48-річний житель Конотопу. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. До цього часу в поле зору поліції не потрапляв", - наголошується в повідомленні.

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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч.1 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).