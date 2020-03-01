САУ, гармати й танки: ОБСЄ зафіксувала 48 одиниць озброєння і техніки окупантів за межами місць зберігання

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"У щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 29 лютого 2020 року оприлюднена інформація, що 27 лютого в непідконтрольних урядові України районах Луганської області БПЛА малого радіуса дії зафіксував 16 одиниць озброєння, розміщених із порушенням ліній відведення, а також 32 одиниці озброєння за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання", - йдеться в повідомленні.

На навчальному полігоні поблизу населеного пункту Шимшинівка зафіксовано 5 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) та 1 протитанкову гармату (МТ-12 "Рапіра", 100 мм), а на навчальному полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка 6 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм) та 4 протитанкових гармати (МТ-12 "Рапіра", 100 мм). Зазначене озброєння було розміщено з порушенням ліній відведення.

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Крім того на зазначених вище полігонах було зафіксовано 30 танків (Т-64 – 18 од., Т-72 – 3 од., Т-72Б – 9 од.) та 2 буксируваних міномета (ПМ-38, 120 мм), що були розміщені за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання.



Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зазначає, що своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре створюють небезпеку для цивільного населення та демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей.