Туреччина пропустила у ЄС уже 76 тисяч мігрантів, - міністр внутрішніх справ Сойлу

Про це повідомив у твіттері міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 09.55 годин кількість мігрантів, які покидають нашу країну через Едірне, сягає 76 358 осіб", - написав він.

При цьому ні Софія, ні Афіни поки не підтвердили проникнення на їхні території великої кількості нелегальних мігрантів, інформує DW.

За даними Міжнародної організації з міграції (IOM), на турецькому боці 212-кілометрового кордону з Грецією увечері 29 лютого перебувало понад 13 тисяч осіб, які сподіваються проникнути на територію Євросоюзу після відмови Анкари стримувати цей потік.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Ідлібі збито два Су-24 сил Асада, - Міноборони Туреччини. ВIДЕО

Укладена між Анкарою і Брюсселем у березні 2016 року угода передбачає, що мігранти з Сирії, які прямують до країн ЄС, не будуть пропускатися через кордони Туреччини. За це Європейський Союз пообіцяв турецькій стороні фінансову підтримку.

З актуальних даними ООН, Туреччина прийняла близько 3,6 мільйона біженців з Сирії. Ці цифри зросли за останній час на тлі підтримуваного Росією наступу сирійських урядових військ у провінції Ідліб. Крім сирійців, на території Туреччини присутня значна кількість вимушених мігрантів з Афганістану та Іраку

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропагандисти з російського агентства "Супутник" повідомляють про затримання чотирьох своїх співробітників в Анкарі та Стамбулі