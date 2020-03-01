Один український воїн загинув унаслідок обстрілу найманцями РФ на Донбасі, троє мають поранення, ще троє - бойові ушкодження, - штаб ООС

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поблизу населеного пункту Піски – з міномету калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поруч із Лебединським – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Невельського – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли наших позицій, а саме:

поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомету – 7 пострілів, а також вівся вогонь з великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту Нижньотепле – з протитанкового ракетного комплексу.

Сьогодні, 1 березня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, три військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранення та ще три чоловіки мають бойові ушкодження.

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