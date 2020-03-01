Лувр закрили через коронавірус

Про те, що Лувр сьогодні не відчиниться, адміністрація музею повідомила на його сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Музей Лувр не може відкритися сьогодні, в неділю, 1 березня. Ми запрошуємо вас написати на Assistance-billetterie@louvre.fr для повернення вартості будь-яких вхідних квитків на сьогодні. Ми приносимо вибачення за будь-які незручності і будемо тримати вас в курсі подій", - сказано в повідомленні.

При цьому сотні туристів багато годин прочекали біля входу в музей в надії, що він все ж відчинить свої двері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі зареєстрували другий випадок захворювання коронавірусом

AP повідомляє, що причиною закриття стало невдоволення співробітників Лувру. В музеї працюють 2300 осіб, і вони бояться підхопити коронавірус від відвідувачів, який приїжджають поглянути на експонати з усього світу.

Співробітник музею Андре Сакрістін розповів журналістам, що співробітники Лувру просили адміністрацію видати їм маски, але замість цього отримали тільки засіб для дезінфекції рук.

"Це нас зовсім не порадувало", - сказав він.

До того ж, музейники стурбовані тим, що зараз в Луврі перебувають їхні колеги з Італії, які приїхали туди забрати роботи Леонардо да Вінчі, розповів Сакрістін.

За його словами, в понеділок має відбутися зустріч між адміністрацією музею і керівництвом профспілки.

Щороку Лувр відвідують 9,6 млн чосіб, 3/4 з них - іноземці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в окупованому Севастополі шукають жінку, яка втекла з-під карантину