РФ використовує "представників Криму" для створення помилкової реальності про окупований півострів, - Зеленко

Про це вона заявила в ефірі радіо "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

"Це один з елементів гібридної агресії Росії. Мало того, що було зроблено спробу анексії українського Криму, так ще й окупаційна влада намагається створити помилкову реальність, димову завісу – нібито в умовах окупації Крим процвітає. Для цього використовують будь-які міжнародні майданчики, будь-які заходи економічного та культурного характеру. Туди намагаються приїжджати представники кримської окупаційної влади, щоб просувати помилковий наратив про те, що в Криму все добре, з правами людини проблем немає, і взагалі на півострові після окупації склалася стабільна, спокійна ситуація. Природно, це не відповідає дійсності", – зазначила представниця українського зовнішньополітичного відомства.

Вона також заявила, що з 2014 року жоден із міжнародних моніторингових механізмів не отримав доступ до Криму.

"Це слабке місце Росії в питанні Криму: якби вона була готова насправді надати доступ, чому за шість років окупації ніякого моніторингу не було? Росія не дає такої можливості. Одна справа – говорити про свою готовність, інше – конкретні дії. Тим часом люди, які пережили ув'язнення в Росії або в Криму, розповідають, яка там ситуація насправді, в якій небезпеці перебувають ті, хто намагається протистояти окупації півострова", – додала Зеленко.

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