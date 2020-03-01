Рада ЄС із питань закордонних справ збереться на позачергове засідання через ситуацію у Сирії

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Військові дії в сирійському Ідлібі та навколо нього є серйозною загрозою міжнародному миру й безпеці, заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

"Це викликає численні людські страждання серед населення і чинить серйозний вплив на регіон і за його межами. Європейський союз має подвоїти зусилля з подолання цієї жахливої людської кризи всіма наявними в його розпорядженні засобами", - йдеться в комюніке, поширеному в Брюсселі.

"Тому я закликаю провести наступного тижня позачергове засідання Ради (Євросоюзу. - Ред.) у закордонних справах для обговорення ситуації, що складається, зокрема, на прохання міністра закордонних справ Греції", - оголосив Боррель.

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Він повідомив, що в останні дні вів консультації з ключовими партнерами та закликав до негайної деескалації та надійного припинення вогню, а також висловлював жаль з приводу загибелі людей і пропонував підтримку ЄС для пом'якшення наслідків кризи.

"Є тільки політичне рішення цієї кризи", - підкреслив глава європейської дипломатії.

За його словами, "всім, особливо сирійському режиму, необхідно терміново відновити політичний процес під егідою Організації Об'єднаних Націй".

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Боррель також вказав на важливість мобілізації гуманітарних ресурсів для забезпечення житлом, продовольством і ліками постраждалого населення.

"Необхідно забезпечити гуманітарний доступ, зокрема в найвіддаленіші райони, де перебувають найвразливіші верстви населення. Я підкреслював це у всіх моїх контактах за останні дні", - наполягав високий представник ЄС.

Також він зазначив, що в Євросоюзі продовжують уважно стежити за міграційною ситуацією на зовнішніх кордонах ЄС.

"ЕкстреннаРада із закордонних справ наступного тижня надасть можливість зосередитися на останніх подіях і продовжити нашу спільну роботу на всіх фронтах. Ми маємо домагатися, щоб наші колективні дії надали максимально можливий вплив, якщо ми хочемо ефективно впоратися з кризою і внести вклад у створення умов для політичного рішення", - наголошується в заяві глави дипломатії ЄС.