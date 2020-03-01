Офіцерів запасу віком до 43 років призиватимуть на строкову службу, залучати до участі в ООС не будуть

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "АрміяInform", про це заявив начальник відділу комплектування офіцерським складом управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗС України полковник Сергій Волков.

"Мова йде про офіцерів запасу віком до 43 років, які не проходили військової служби, але закінчили кафедри військової підготовки, отримали військове звання офіцерського складу і перебувають у запасі. Для цієї категорії військових відповідно до Закону "Про військовий обов’язок та військову службу" передбачена військова служба за призовом для осіб офіцерського складу. Рішення про призов щороку ухвалює керівництво ЗС України. Про те, що офіцерів запасу призиватимуть 1 квітня, як сповістили деякі ЗМІ, я не впевнений. Бо терміни призову, обсяги, військово-облікові спеціальності визначать накази Міністра оборони України та начальника Генерального штабу. Наразі жодного наказу не видано, і не визначено строки, коли їх призиватимуть. Але початкова організаційно-планова робота у військкоматах із цією категорією військовиків уже триває. Збирають послужні картки, уточнюють картотеки, кількість цих офіцерів", − зазначив Сергій Волков.

За його словами, відповідальність і організацію цієї роботи покладено на військові комісаріати, де офіцери перебувають на обліку. Там їх оповіщують, туди з’являються і проходять медогляд. Але вже після того, як визначать обсяги облікових спеціальностей. Ці офіцери мають відповідати умовам для проходження служби за станом здоров’я і не мати відстрочок. На цю категорію розповсюджено такі ж відстрочки, як і для строковиків.

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"Потім у військкоматах проведуть атестаційні комісії, і після цього офіцерів можуть призвати на військову службу − на 18 місяців. Призивають шляхом зарахування слухачами курсів перепідготовки й підвищення кваліфікації військових вишів. Три місяці дано на підготовку за військово-обліковою спеціальністю. І потім – призначення для проходження військової служби до, як правило, не бойових частин ЗСУ", − підкреслив Сергій Волков.

Він уточнив, що офіцерів запасу не залучають до участі в операції Об`єднаних сил. За 6 місяців із дня призову вони можуть укласти контракт на проходження військової служби строком від 1 року. От якщо укладають контракт, то їх можуть залучити до участі в ООС. Після закінчення 18-місячного терміну служби їх звільняють встановленим порядком у запас.

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