Турецькі дрони й артилерія знищили авіабазу Алеппо

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

Цей військовий об'єкт в передмісті Алеппо активно використовувався силами Асада під час організації атак на населені пункти зони деескалації. Удар по аеродрому було завдано в суботу ударними БПЛА і артилерії ЗС Туреччини.

Після удару ЗС Туреччини по аеродрому Кувейрас на сході Алеппо, командування сил Асада напередодні перекинуло всю авіаційну техніку на аеродром в районі Нейраб, однак і той піддався ударам турецької армії.

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За даними місцевих джерел, виведення з ладу аеродромів на північному заході Сирії значно звузить можливості для маневрування прихильників Асада в цій частині країни.

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