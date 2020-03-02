Держоборонзамовлення в 2021 році буде рекордним і становитиме 30 млрд грн, - Абромавичус

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він повідомив в ефірі "Україна 24".

За його словами, є види техніки, які занадто дорогі для України.

"Хоча держоборонзамовлення з кожним роком зростає і я хотів би зазначити, що наступного року воно буде рекордним. Якщо цього року воно становило 19 млрд грн держоборонзамовлення і приблизно 3 млрд грн ще бюджет за держгарантіями - це загалом 22 млрд. Наступного року це буде 20 плюс 10, тобто 30 млрд грн", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) затвердила основні показники державного оборонного замовлення (ДОЗ) на 2020 рік, 2021 і 2022 роки.

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