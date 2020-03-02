Пєсков анонсував переговори Путіна та Ердогана в Москві: "Це буде, безумовно, непроста зустріч"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Це буде, безумовно, непроста зустріч, але глави держав підтверджують свою орієнтованість на врегулювання ситуації в Ідлібі та свою прихильність сочинським домовленостям. Це важливо", - сказав він.

За словами Пєскова, на зустрічі "насамперед потрібно буде, напевно, зіставити точки зору щодо того, як виконуються сочинські домовленості, які зобов'язання раніше взяті на себе кожна країна має виконати".

Пєсков висловив сподівання, що зустріч Путіна та Ердогана відбудеться в Москві 5 або 6 березня. За його словами, нині вона в стадії підготовки.

Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 36 турецьких військовослужбовців.

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