"Великою помилкою для України було б замкнутися лише на своєму західному векторі", - Кулеба

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24".

"Я глибоко переконаний у тому, що великою помилкою для України було б замкнутися дише на своєму західному векторі. Світ набагато більший, складніший, у світі безліч можливостей", - зазначив він.

Водночас віцепрем'єр зазначив, що бачить Україну членом Європейського Союзу і НАТО.

"Я бачу Україну як державу, інтегровану в європейський і євроатлантичний простір, яка має глибокі розвинені відносини з тими регіонами світу, де вона бачить свої національні інтереси", - додав Кулеба.

За його словами, таким регіоном він бачить Азію, оскільки там зараз "б'ється серце" світової економіки.

"Я зараз бачу таким пріоритетним регіоном саме Азію. Це Китай, Індія, Японія, Південна Корея, Сінгапур - там зараз "б'ється" економічне серце світу. Туди ми маємо йти, захищаючи свої економічні інтереси, нарощувати ті економічні "м'язи", які нам так потрібні, збалансувати наше політичне партнерство із західними країнами, зокрема в контексті того протистояння з Росією, яке ми маємо", - сказав Кулеба.

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