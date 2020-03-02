Кількість жертв коронавірусу в Китаї перевищила 2,9 тис. осіб, інфікованих - 80 тис., - держкомітет КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.

З грудня кількість жертв коронавірусу становить 2,912 тис. осіб, зареєстровано 80,026 тис. випадків захворювання.

Усі смертельні випадки зафіксовано в епіцентрі поширення інфекції провінції Хубей, де виявлено за добу 196 нових хворих.

З грудня минулого року жертвами коронавірусу в Хубеї стали 2,803 тис. осіб, захворіли 67,103 тис. Станом на вечір неділі, понад 33,7 тис. осіб вилікувалися і виписані з лікарень.

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Загалом на материковій частині країни нині в медзакладах проходять курс лікування 32,6 тис. осіб, стан понад 7,1 тис. хворих оцінюється як важкий.

Водночас понад 44 тис. осіб одужали і залишили медзаклади.

На китайських територіях поза материковою частиною з грудня минулого року зареєстровано 148 випадків захворювання: у Гонконзі - 98 (два смертельні випадки), у Макао - 10, на Тайвані - 40 (один випадок смерті).