Один український воїн загинув, п'ятеро зазнали поранень та ще двоє - бойових травм, за добу - 11 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

- поблизу населеного пункту Піски - з міномета калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- поруч із Лебединським - з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- неподалік Невельського - з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї;

- у районі населеного пункту Авдіївка - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

- поблизу Березового - з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї;

- поруч з Мар'їнкою - зі станкового протитанкового гранатомета ворог здійснив 5 пострілів, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- неподалік Тарамчука - з автоматичних станкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли позицій ЗСУ, а саме:

- поблизу Луганського - зі станкового протитанкового гранатомета - 7 пострілів, також вівся вогонь з великокаліберних кулеметів;

- у районі населеного пункту Нижньотепле - із протитанкового ракетного комплексу;

- неподалік Новолуганського - з міномета калібру 82 мм випустив 3 міни, а також вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- поруч із Новотошківським - зі 120-мм мінометів - 12 мін.

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"Учора, 01 березня, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник загинув, п'ять військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень і ще двоє осіб - бойових травм", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська із гранатометів різних систем і стрілецької зброї вели вогонь по захисниках населеного пункту Мар'їнка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

За поточну добу втрат немає.