Дитину віком 2,5 року госпіталізували з підозрою на коронавірус у Тернополі. Діагноз не підтвердився

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міськради Тернополя.
Дитина віком 2,5 року разом з батьками перебувала в Мадриді (Іспанія). Днями родина повернулася в Україну.
Медики терміново ізолювали дитину в інфекційний бокс, проводять комплекс необхідних лабораторних, лікувально-діагностичних та протиепідемічних заходів.
Медичні працівники виключили всі штами грипу і передали аналізи на дослідження до обласного лабораторного центру. За результатами дослідження обласного лабораторного центру в дитини був виявлений грип групи "В". Таким чином, коронавірус лабораторно не підтверджений. Маленькому пацієнтові надають необхідне лікування.