Макрон запропонував Греції та Болгарії допомогу в захисті кордонів від мігрантів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Повна солідарність із Грецією і Болгарією. Франція готова зробити внесок у європейські зусилля, щоб надати їм термінову допомогу і захистити кордони", - йдеться в повідомленні французького президента.

"Ми готові діяти спільно, щоб уникнути гуманітарної та міграційної кризи", - запевнив Макрон.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив минулої суботи, що його країна відкрила кордони з ЄС для мігрантів.

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Після цього оголошення, за даними європейських ЗМІ, на кордоні з Грецією з турецького боку в неділю зібралося близько 12 тис. мігрантів, що намагаються проникнути на грецьку територію.

Головний міграційний тиск випав на долю країн "передових позицій" – Греції та Болгарії.