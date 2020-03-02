Суд РФ навмисно затягує розгляд апеляції кримського блогера Мемедемінова, щоб він не зміг скористатися умовно-достроковим звільненням, - адвокат Семедляєв

Як розповів адвокат в ефірі Радіо Крим.Реалії, Мемедемінов уже має право на умовно-дострокове звільнення, однак, поки вирок не набуде чинності, таку заяву подати не можна, передає Цензор.НЕТ.

"Південний окружний військовий суд досі не виконав деякі процесуальні моменти, а саме – не дозволив клопотання Нарімана: чи не вручив протокол засідання, не ознайомив з матеріалами кримінальної справи. Після вироку він попросив дати доступ до тих томів, які були сформовані вже в процесі суду. Наріман також написав заяву про ознайомлення з аудіозаписом суду, щоб мати можливість більш повно підготуватися до апеляційної скарги. Щоб передати всі матеріали до Верховного суду Росії, Південний окружний військовий суд повинен вирішити ці клопотання і ознайомити Нарімана з усіма цими матеріалами. І ще не відомо, скільки буде тягнути Верховний суд. Ми пов’язуємо ці затримки з тим, що вони дають можливість тримати Нарімана в слідчому ізоляторі, в цих нелюдських, тортурних умовах. Колонія-поселення набагато м’якше", – вважає адвокат.

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За словами Семедляєва, його підзахисному, відповідно до російського вироку, залишається сидіти ще пів року.

"Його змушують забрати апеляційну скаргу, але він вирішив йти до кінця і доводити свою невинність. Інакше це буде означати, що Наріман погодився з вироком і він не зможе в подальшому звертатися до Європейського суду з прав людини. Так що ми будемо звертатися в Південний окружний військовий суд із клопотанням про прискорення процесу передачі документів до Верховного суду", – пояснив адвокат.

Наріман Мемедемінов - кримськотатарський блогер, цивільний журналіст. Окупанти затримали його наприкінці березня 2018 року. Мемедемінову висунули обвинувачення за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу Росії (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет). Претензії в російських силовиків викликав відеоблог на YouTube, який Мемедемінов вів із 2013 по 2015 роки. Прокуратура АРК 23 березня 2018 року внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу України. Національна спілка журналістів України (НСЖУ) назвала арешт Мемедемінова в окупованому Криму "порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі Інтернет".

Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону в жовтні минулого року засудив Мемедемінова до 2 років і 6 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні.