Росія не збирається ні з ким воювати, - Путін

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТАСС, про це заявив президент Росії Володимир Путін.

"Ми ні з ким не збираємося воювати, але ми створюємо таку ситуацію в сфері оборони, щоб і на думку не спало воювати з нами", - сказав він.

Глава держави нагадав, що за розміром оборонного бюджету Росія на сьомому місці у світі, поступаючись за цим показником США, Китаю, Саудівській Аравії, Великій Британії, Франції та Японії.

"Більш того, наші витрати з року до року скорочуються, - додав він. - А витрати інших країн ростуть".

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Путін зазначив, що при цьому склалася унікальна ситуація, коли Росія в оборонній сфері перестала бути в ролі держави, яка "наздоганяє".

"Ми вперше створили такі системи ударної наступальної зброї, яких немає у світі, - пояснив російський президент. - Тепер вони [інші країни] наздоганяють нас. Це взагалі унікальна ситуація, такого не було ніколи".

Як уточнив Путін, він має на увазі перш за все створені в країні гіперзвукові ударні комплекси, в тому числі міжконтинентальні.

Він також нагадав, що якщо в 2000 році російська армія налічувала понад 1,3 млн осіб, то зараз трохи більше 1 млн, а частка сучасної техніки у військах зросла з 6% до майже 70%.

Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що сирійські війська завдали авіаудар в Ідлібі, в результаті якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 36 турецьких військовослужбовців.