Від початку року на водоймах України загинуло понад 100 осіб, зокрема вісім дітей, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, 27 лютого на р. Сейм у с. Зінове на Сумщині місцевими мешканцями на човнах проводився пошук чоловіка 1981 року народження, який 11 лютого разом з врятованим товаришем провалився під кригу. Зниклого не знайдено, пошуки тривають.

Цього ж дня, на ставку в с. Гологори у Львівській області було знайдено тіло чоловіка 1968 року народження. Він зник 26 лютого під час риболовлі з гумового човна ще з двома особами, які були врятовані місцевими мешканцями.

Дивом вдалося уникнути трагедії на Черкащині, де на Осташівському ставку в м. Умані двоє місцевих мешканок 2000 та 2002 років народження на саморобному плоту відпливли від берега на відстань 50 м та самостійно не змогли повернутися. Рибалка на гумовому човні буксирував пліт до берега, де черговий караул 14-ї державної пожежно-рятувальної частини надав врятованим допомогу.

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"Для того, щоб мінімізувати наслідки людської недбалості у зимовий період, по всій країні під час патрулювання зимових водойм рятувальниками, проводяться профілактичні бесіди із населенням. Інспектори ДСНС розповідають про правила безпеки на кризі, а в умовах нехарактерно теплої зими, взагалі закликають українців утриматися від відвідування замерзлих ставків. Такі профілактичні заходи відбуваються упродовж усього зимового періоду в усіх областях України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, рятувальники закликають громадян не виходити на ненадійну кригу і застерегти від цього своїх дітей. Завзятим рибалкам також слід зважати на те, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при знаходженні на льоду, а за плюсової температури повітря взагалі на лід виходити не можна.