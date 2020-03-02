Crown Agents очікує від МОЗ специфікацію на закупівлі медвиробів у зв'язку із загрозою коронавірусу, - заступник голови представництва агентства Піонтковський

"Очікуємо специфікацію та інші відповідні доручення Міністерства охорони здоров'я України на закупівлю медвиробів. Але ми вже проводимо переговори з постачальниками для аналізу ринку та уточнення номенклатури", - повідомила "Інтерфакс-Україна" пресслужба Crown Agents з посиланням на заступника глави представництва агентства в Україні Владислава Піонтковського, передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що за прискореною процедурою тендер буде оголошено протягом одного-двох днів після підписання додаткової угоди.

"Ключовим критерієм у цій закупівлі, крім відповідності за якістю та ціною, буде термін поставки. Ми вже можемо сказати, що і серед українських виробників є потенційні постачальники за цим напрямом", - сказав глава представництва.

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Піонтковський зазначив, що в контрактах на поставку буде прописана можливість поставок невеликими партіями для прискорення перших поставок.

Як повідомлялося, згідно з постановою уряду від 19 лютого, МОЗ закупить медвироби для запобігання проникненню і розповсюдженню на території України гострих респіраторних хвороб, викликаних коронавірусом COVID-19. Як закупівельника буде залучено міжнародне закупівельне агентство Crown Agents.

Станом на ранок понеділка в Україні не виявлено підтверджених випадків захворювання короновірусом COVID-19.