Централізація і перевірка на поліграфі: Дубілет анонсував старт реформи держзакупівель

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми запустили важливу реформу, яка повинна зробити державні закупівлі більш прозорими та ефективними. З цього місяця всі міністерства будуть робити закупівлі палива, паперу, канцелярії та офісного обладнання централізовано", - написав Дубілет.

За його словами, це дозволить зробити процес закупівель ефективнішим. Закупівлі робитиме менша кількість людей, але більш професійних, тому що це буде їхньою прямою спеціалізацією.

Крім того, впроваджується періодична перевірка на поліграфі людей, які ухвалюють рішення про закупівлі. Як зазначив Дубілет, з його досвіду в бізнесі, поліграф є дуже дієвим інструментом проти відкатів.

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"Державні органи будуть виступати "єдиним фронтом" у перемовинах з підрядниками. Відповідно, державний бюджет буде економити більше на великих закупівлях", - підкреслив міністр.

Також Дубілет написав, що планується перевести до кінця року майже всі закупівлі через єдиний центр, а також приєднати до проєкту не тільки міністерства, але й інші органи виконавчої влади.

"Практика централізації закупівель поширена у великих корпораціях. У випадку держави централізація має так само призвести до того, що закупівлі будуть проходити більш якісно, у бюджеті буде більше заощаджень, а також має знизитись корупція", - зазначив міністр.