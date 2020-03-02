КС розгляне конституційність закону про люстрацію напередодні позачергового засідання ВР

Про це йдеться в порядку денному засідань КС, передає Цензор.НЕТ.

Першим питанням пленарного засідання Палати Конституційного Суду України від 3 березня стоїть продовження розгляду справи за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 6 частини першої, пунктів 2, 13 частини другої, частини третьої статті 3 Закону України "Про очищення влади", 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частин третьої, шостої статті 1, частин першої, другої, третьої, четвертої, восьмої статті 3, пункта 2 частини п'ятої статті 5, пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень цього закону, Верховного Суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 1, пунктів 7, 8, 9 частини першої, пункту 4 частини другої статті 3, пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень цього закону.

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Зазначається, що розгляд цього питання відбудеться в закритому режимі.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада на вимогу Зеленського збереться на позачергове пленарне засідання. У порядку денному позачергового засідання ВР значущих питань про Кабмін і дії силовиків у сфері боротьби з корупцією.