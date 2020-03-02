Синхронно з переатестацію ми затвердимо нові повноваження і структуру регіональних прокуратур, - Рябошапка

Про це в коментарі Укрінформу розповів Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що не всі повноваження, якими нині наділені регіональні прокуратури, їм потрібні. Необхідно буде удосконалювати, власне, методику їхньої роботи. Синхронно з переатестацією ми вийдемо на затвердження нової структури, на визначення нових повноважень регіональних прокуратур. Які у нас будуть обласними", - зазначив генпрокурор.

Він висловив сподівання, що цей етап реформування органів прокуратури в Україні буде завершено на початку літа.

Рябошапка також нагадав, що з понеділка, 2 березня, в Україні розпочинається другий етап переатестації співробітників регіональних прокуратур. "Це називається оновлення кадрового складу прокуратури. На цьому етапі йдеться про прокурорів регіональних прокуратур. Тестування починається з питань знання законодавства, на загальні здібності. Випробування проходитимуть весь тиждень", - розповів генпрокурор.

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Як повідомила раніше пресслужба Офісу генерального прокурора, участь у переатестації та тестуванні візьмуть 3697 співробітників регіональних прокуратур.

Рябошапка додав, що спостерігати за процесом переатестації запрошено багато представників громадського сектору, експертного середовища, народних депутатів.

За словами генпрокурора, метою такої відкритості та незалежного спостереження є унеможливлення зовнішнього втручання в процес оцінювання співробітників прокуратур. "Ті, хто успішно складуть тести, будуть запрошуватися на інтерв'ю, а далі відбуватиметься перевірка на доброчесність прокурорів", - зазначив генпрокурор.

Рябошапка наголосив: якщо хтось із прокурорів проігнорує процедуру переатестації, то, згідно з вимогами законодавства, такі співробітники будуть звільнені.

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Він зауважив, що під час першого етапу оновлення кадрового складу, який пройшов раніше у центральному апараті Офісу генерального прокурора, близько 20% прокурорів не з'явилися на тестування та були звільнені.