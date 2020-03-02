Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
02.03.20 11:36

Нардепа від ОПЗЖ Ківу викликали в ДБР для вручення підозри. ДОКУМЕНТ

За дорученням Генерального прокурора слідчий Державного бюро розслідувань 27 лютого 2020 року з дотриманням вимог ст. 135 КПК України для вручення письмового повідомлення про підозру на 2 березня 2020 на 14:00 год. Викликав народного депутата України Іллю Ківу (ОПЗЖ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, 22 січня 2020 року, Генеральний прокурор за заявою потерпілого порушив провадження за фактом заподіяння тілесних ушкоджень громадянину народним депутатом України. Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру.

Нардепа від ОПЗЖ Ківу викликали в ДБР для вручення підозри 01
Нардепа від ОПЗЖ Ківу викликали в ДБР для вручення підозри 02

Як повідомлялося, бійка за участю народного депутата з фракції "Опозиційна платформа - за життя" Іллі Ківи сталася в ресторані на вулиці Хрещатик близько 12 години 22 січня.

На оприлюдненому деякими ЗМІ відео видно, як депутат підходить до іншого чоловіка і б'є його головою в обличчя. У відповідь чоловік завдає Ківі удар в обличчя.

Також читайте: За фактом бійки за участю нардепа Ківи в київському ресторані відкрили провадження, - Офіс генпрокурора

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100