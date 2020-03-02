COVID-19: в Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання, у світі одужали вже понад 45 тис. осіб, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на сайті МОЗ.

"Станом на 2 березня 2020 року у світі зареєстровано 89 072 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 3048 - летальні. Одужало вже 45 074 особи. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, згідно з даними МЗС України, станом на 28 лютого інформація про наявність громадян України серед інфікованих коронавірусом на території КНР до Посольства не надходила. Посольство продовжує перебувати на постійному зв’язку з українцями, які відмовилися від евакуації. Загалом дипустанові відомо про 39 громадян України, які залишаються в провінції Хубей. МЗС оприлюднило актуалізовані рекомендації громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до провінції Хубей та м.Ухань, а також відкласти свої подорожі, які не є вкрай необхідними, до інших територій КНР.

Також у МОЗ повідомили про стан українки в Італії, яка прибула з м. Кремона і в якої було діагностовано COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дитину віком 2,5 року госпіталізували з підозрою на коронавірус у Тернополі. Діагноз не підтвердився

"Наразі громадянка України перебуває в лікарні Cotugno (м. Неаполь), а її життю, за даними лікарів, нічого не загрожує. Родичі, з якими контактувала громадянка, поміщені у карантинний режим. Зазначена ситуація перебуває на особливому контролі Генерального консульства України в Неаполі та Посольства України в Італії.

Італійська сторона зауважує, що на сьогодні уряд повністю контролює епідеміологічну ситуацію в державі, де існують два осередки хвороби - у Ломбардії та Венето, тоді як в інших регіонах фіксуються поодинокі випадки, що не становлять масової загрози для жителів", - йдеться в повідомленні.

Водночас 27 лютого розпочався процес висадки пасажирів із круїзного лайнера "Diamond Princess", де перебувало 25 громадян України - членів екіпажу лайнера. Після висадки на берег всі пройдуть двотижневий карантин, після чого, за умови отримання повторних негативних результатів відповідних тестів, вони отримають можливість виїзду за межі Японії. Станом на 28 лютого три громадянина України, в яких діагностовано наявність вірусу COVID-19, продовжують перебувати в медичних закладах м. Токіо. Наразі стан наших співвітчизників задовільний. 27 лютого була виписана з лікарні громадянка України, яка вже пройшла необхідний курс лікування та наразі перебуває в одному з місцевих готелів.

Також повідомляється, що 28 лютого по всій Україні у визначених медичних закладах почалися навчання на випадок фіксації коронавірусу. Вже відбулися навчання у Києві в Олександрівській лікарні та в Луцьку. У них взяли участь медики, рятувальники, представники поліції та органів місцевої влади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "До зустрічі з коронавірусом готові": головний санлікар Ляшко проінспектував госпіталі в Житомирі, Рівному та Сарнах. ФОТОрепортаж

"Медична система повністю готова на випадок фіксації коронавірусу. В Україні є близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисяч лікарів-інфекціоністів та 5000 інших медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях та інфекційних боксах", - зазначено в повідомленні.

28 лютого до Центру громадського здоров'я МОЗ України надійшли 2 повідомлення про підозру на COVID-19 із Івано-Франківської та Кіровоградської областей. В обох випадках особи повернулися з Італії та мають прояви гострого респіраторного захворювання. Попередні результати дослідження матеріалу відібраного від захворілих осіб, проведені у вірусологічних лабораторіях обласних лабораторних центрів методом ПЛР, дали негативний результат на віруси грипу. Зразки для подальшого дослідження були надіслані до вірусологічної-референс лабораторії.

Крім того, в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що ЦГЗ за підтримки ВООЗ організував і проводить дводенний тренінг для епідеміологів та вірусологів як готуватися та реагувати на спалах COVID-19: "Тренінг сфокусовано, по-перше, на наданні повної інформації про новий коронавірус, а також останніх рекомендацій ВООЗ. По-друге, на поширенні практичної інформації як алгоритму дій для лікарів-епідеміологів та вірусологів, що працюють у лабораторіях, під час роботи з випадком, який відповідає визначенню COVID-19. Окрім цього, тренінг включає сесію з комунікації як працювати з інформацією під час кризової ситуації, такої як спалах COVID-19 у світі. У тренінгу беруть участь понад 70 фахівців епідеміологів та вірусологів із Києва та регіонів України".