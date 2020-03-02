Ми думаємо над серйозним посиленням уряду. Поки рано говорити, яким буде фінальне рішення, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав на брифінгу 2 березня.

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"Ми думаємо над серйозним посиленням уряду. Яким буде фінальне рішення, я б не хотів коментувати, тому що воно ще на столі", - зазначив він.

З приводу своєї можливої ​​відставки він сказав: "Я ніяких заяв на цю мить не писав. Також знаю і чув, що очевидно у нас будуть консультації з цього питання з президентом, і з парламентом. Станом на сьогодні я більше нічого коментувати не хочу" .

На питання про вечерю з главою офісу президента Андрієм Єрмаком Гончарук зазначив, що "нічого особливого там не обговорювалося". На питання про можливий конфлікт з Ігорем Коломойським через зміну гендиректора "Центренерго", прем'єр заявив, що рішення про нового керівника прийнято і буде втілено в життя.

Дивіться: Гончарук та Єрмак зустрілися у київському ресторані, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра.

28 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту. Воно має відбутися 4 березня о 16:00.

У пресслужбі глави держави уточнили, що на порядку денному засідання - кілька законопроєктів і питання про кабінет міністрів України.

29 лютого інформаційне управління Апарату Верховної Ради України опублікувало порядок денний позачергового засідання.