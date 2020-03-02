В Україні зараз чотири підозри на коронавірус, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Про це на брифінгу в понеділок сказав заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

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За його словами, за останні дні в лабораторії отримали вісім негативних результатів, зокрема три - в неділю.

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"Учора завершилося тестування трьох зразків на коронавірусну інфекцію з Івано-Франківської області, Кропивницького та міста Києва в пасажирки, яку виявили в аеропорту. Усі ці зразки показали негативні результати", - сказав він.

"Розпочато дослідження ще за чотирма підозрами. Три з них - з міста Києва, одна - з Чернівецької області. У місті Києві цю підозру зафіксовано в іноземців, які перебували на території України. У Чернівцях - це людина, яка повернулася з Італії", - повідомив Ляшко.

За його словами, загалом медична система готова до прийому пацієнтів з коронавірусом, зокрема серйозно хворих.

"У нас сьогодні забезпеченість апаратами штучної вентиляції легенів - 0,63 на ліжко. Це доволі високий показник. У принципі, відстежуючи кількість ускладнень і реанімаційних заходів, які надаються хворим у світі, ми можемо сказати, що обладнання вистачить, щоб забезпечити своєчасне надання допомоги", - сказав Ляшко.

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Водночас було переглянуто табель оснащення для інфекційних відділень. Гроші на необхідні товари візьмуть зі спеціального фонду державного бюджету.