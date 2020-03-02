В Україні зупинила роботу одна з найбільших служб доставки "Ін Тайм": тисячі клієнтів не можуть отримати посилки, документи і грошові перекази

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН.

Клієнти служби доставки повідомляють про проблеми в роботі компанії в різних регіонах країни. Зокрема, з Києва, Дніпра, Львова, Херсона. Тисячі адресатів не можуть отримати посилки, документи, що пересилаються, або грошові перекази за відправлені товари. Відділення служби закриті або не працюють. Саме тому забрати посилки поки неможливо. Працівникам компанії напередодні повідомили про звільнення, не виплативши зарплату за кілька місяців.

У суботу, 29 лютого, біля столичного транзитного терміналу перевізника зібралися потерпілі з усієї України. Всі вони відправляли посилки компанією "Ін Тайм" і чекають цінний вантаж і документи.

Валерій з друзями збирається в гори, тому відправив в Ужгород усе спорядження.

"Ніхто не може сказати, де воно чітко перебуває. За інформацією, яка є в мене, мої речі вже видані, що є неправдою, бо склади в Ужгороді зачинені", - каже він.

Одні вимагали повернути речі, інші хочуть отримати зароблені гроші. Туди ж прийшли і клієнти компанії, які чекають посилки: паспорти, візи і цінний вантаж.

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Юлія Кузьміч шукає свою голландську цибулю – 2,5 тонни. Вартість покупки навіть боїться озвучити.

"Сіянка зараз. Вони з понеділка не беруть трубки. Менеджерів немає. Нікого ніде немає", - обурена киянка.

Більшість відділень компанії по країні справді зачинені, телефон контакт-центру не відповідає, а на сайті оголошення: з технічних причин прийом посилок припинено. Генеральний директор Сергій Грачов перебуває поза зоною досяжності.

Відповісти, коли клієнти зможуть забрати посилки, співробітники служби не можуть. І самі себе називають заручниками, бо вже кілька місяців не отримують зарплати. Тому на роботу приходять, але не працюють.

"За три місяці, з грудня. Виключили світло, і все. Цей товар завезли, на склад, і сказали: бувай здоровий!" - каже водій автонавантажувача Юрій Карпенко. Виїзд із термінала блокують водії-перевізники, бо з ними теж не розрахувалися. Клієнти, що зібралися під парканом, пропонують знайти компроміс, але марно.

Керівник столичного термінала переконує, що намагається вирішити проблеми, та обіцяє, що в понеділок посилки почнуть розвозити.

"Той вантаж, який перебуває в мене, ми почнемо його з понеділка розвозити по відділеннях для організації видавання. Буде виданий або отримувачу, або відправнику", - пообіцяв керівник управління термінальної логістики Києва Віталій Олександренко.

Спочатку ширилися чутки, що "Ін Тайм" банкрут, але офіційного оголошення про це немає. Отже, компанія має виконувати зобов'язання вчасно – в цьому переконані юристи. Адвокат Юрій Білоус радить вимагати від компанії відшкодування, зокрема і за втрату, і за затримку.

"Вони зобов’язані відшкодувати вартість такої пересилки і ще поряд 100% цієї вартості. Якщо оголошена цінність", - пояснив він.

Якщо ж компанія відмовиться, треба йти до суду та написати скаргу в Нацкомісію зі зв’язку. Невиплата ж співробітникам зарплатні може загрожувати директору навіть в’язницею: "Це максимально п’ять років позбавлення волі. Але це в будь-якому випадку не є підставою для того, щоб не надавати послуги".

Незадоволені клієнти викликали поліцію. Вже надвечір у столичному терміналі деяким клієнтам вдалося врятувати посилки.

Водночас 1 березня на сайті компанії з'явилося оголошення такого змісту: "Компанія "Ін Тайм" приносить свої вибачення клієнтам і партнерам. Попри зупинку магістральної логістики і закриття частини відділень ми продовжуємо робити все можливе, щоб видати вантажі нашим відправникам/одержувачам. Сьогодні було досягнуто домовленостей з ключовими гравцями ринку логістики про допомогу нам в ситуації, що склалася. Доставка вантажів буде проведена їх ресурсами в рамках відповідних мереж відділень, де клієнти зможуть отримати очікуване. План відправок залишків вантажів з міст буде опублікований в понеділок. Щиро дякуємо всім, хто протягнув руку допомоги, і просимо терпіння і розуміння від наших клієнтів".

Раніше 28 лютого на сайті Ін Тайм з'явилося повідомлення про технічний збій інформаційної системи, попередивши клієнтів про можливі збої роботи сортувального сервісу, контакт-центру тощо.