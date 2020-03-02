Теплокомуненерго мають можливість значно знизити для людей платіжку за газ, іноді навіть до 40%, - Гончарук

Про це на брифінгу 2 березня повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми добре пройшли зиму. Незважаючи на те, що на початку зими були побоювання, що у нас не буде контракту з Росією або будуть інші події, які призведуть до зриву опалювального сезону, цього не сталося. Зиму ми пройшли прекрасно завдяки погоді.

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Незважаючи на те, що весняна погода призвела до того, що рівень споживання енергоресурсів в нашій системі значно зменшився, тому що енергетика працювала не на повну потужність, у нас є і позитивні ефекти. За лютий українці заплатять, можливо, рекордно малу цифру не тільки за цю зиму, а й за останні роки. Це результат роботи президента, парламенту, уряду - тут багато факторів вплинули. Це перший серйозний результат зими", - зазначив він.

За словами Гончарука, в лютому газ коштував значно дешевше:

"Ринок був сприятливим, і ми очікуємо, що в комунальних послугах газ буде коштувати менше, ніж 4 тисячі гривень. Це значно менше, ніж в лютому, грудні і листопаді. Очікуємо, що теплокомуненерго мають можливість поставити і знизити для людей платіжку, іноді навіть до 40%. Тобто, окремі споживачі отримають рахунок за лютий іноді на 40% менше, ніж минулої зими за відповідний період".