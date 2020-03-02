Теплокомуненерго мають можливість значно знизити для людей платіжку за газ, іноді навіть до 40%, - Гончарук

Про це на брифінгу 2 березня повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми добре пройшли зиму. Незважаючи на те, що на початку зими були побоювання, що у нас не буде контракту з Росією або будуть інші події, які призведуть до зриву опалювального сезону, цього не сталося. Зиму ми пройшли прекрасно завдяки погоді.
Незважаючи на те, що весняна погода призвела до того, що рівень споживання енергоресурсів в нашій системі значно зменшився, тому що енергетика працювала не на повну потужність, у нас є і позитивні ефекти. За лютий українці заплатять, можливо, рекордно малу цифру не тільки за цю зиму, а й за останні роки. Це результат роботи президента, парламенту, уряду - тут багато факторів вплинули. Це перший серйозний результат зими", - зазначив він.
За словами Гончарука, в лютому газ коштував значно дешевше:
"Ринок був сприятливим, і ми очікуємо, що в комунальних послугах газ буде коштувати менше, ніж 4 тисячі гривень. Це значно менше, ніж в лютому, грудні і листопаді. Очікуємо, що теплокомуненерго мають можливість поставити і знизити для людей платіжку, іноді навіть до 40%. Тобто, окремі споживачі отримають рахунок за лютий іноді на 40% менше, ніж минулої зими за відповідний період".