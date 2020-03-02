Потрібно системно та інституційно переглянути те, що робить Кабмін. Ідея щодо укрупнення міністерств не спрацювала, - "слуга народу" Корнієнко

"Я думаю, що в середу ми проведемо предметну розмову, поставимо конкретні питання: як так сталося, що курс, який обрали 73% населення і потім підтвердили це великим результатом на парламентських виборах, - це правильний курс і довіра до президента зберігається, довіра до курсу зберігається. Але за фактом у кишенях люди не відчувають цього, в платіжках люди не відчувають цього, в системних реформах люди не відчувають цього", - заявив Корнієнко в понеділок на засіданні Погоджувальної ради Верховної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" впевнений, що уряд має перетворитися на штаб з протидії тим загрозам, які сьогодні стоять перед Україною.

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"З урахуванням тієї ситуації з безпекою, яка є: коронавірус, можлива фінансова криза, - нам точно потрібно переглядати системно та інституційно те, що має робити уряд. Він має перетворитися на своєрідний штаб з усунення загроз", - додав Корнієнко.

Він визнав, що ідея з укрупненням міністерств виявилася невдалою, і анонсував повернення до дискусії про створення міністерства промислової політики.

"Ідея щодо укрупнення міністерств до кінця не спрацювала, ми про це вже давно говоримо. Точно ідея з тим, щоб винести з поля зору промислову політику і взагалі економіку як окремий напрямок на рівні віцепрем'єра теж не спрацювала. Нам необхідно повертатися, напевно, до міністерства промислової політики, до такої ідеї", - сказав народний депутат.

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