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02.03.20 12:55

Потрібно системно та інституційно переглянути те, що робить Кабмін. Ідея щодо укрупнення міністерств не спрацювала, - "слуга народу" Корнієнко

У зв'язку з тим, що сьогодні перед Україною стоять виклики у вигляді епідемії коронавірусу і світової фінансової кризи, що насувається, а також не проводиться той курс, який підтримав електорат на парламентських і президентських виборах, Верховній Раді необхідно системно та інституційно переглянути те, що робить уряд, заявив перший заступник керівника фракції "Слуга народу", глава партії Олександр Корнієнко.

Потрібно системно та інституційно переглянути те, що робить Кабмін. Ідея щодо укрупнення міністерств не спрацювала, - "слуга народу" Корнієнко

"Я думаю, що в середу ми проведемо предметну розмову, поставимо конкретні питання: як так сталося, що курс, який обрали 73% населення і потім підтвердили це великим результатом на парламентських виборах, - це правильний курс і довіра до президента зберігається, довіра до курсу зберігається. Але за фактом у кишенях люди не відчувають цього, в платіжках люди не відчувають цього, в системних реформах люди не відчувають цього", - заявив Корнієнко в понеділок на засіданні Погоджувальної ради Верховної ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" впевнений, що уряд має перетворитися на штаб з протидії тим загрозам, які сьогодні стоять перед Україною.

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"З урахуванням тієї ситуації з безпекою, яка є: коронавірус, можлива фінансова криза, - нам точно потрібно переглядати системно та інституційно те, що має робити уряд. Він має перетворитися на своєрідний штаб з усунення загроз", - додав Корнієнко.

Він визнав, що ідея з укрупненням міністерств виявилася невдалою, і анонсував повернення до дискусії про створення міністерства промислової політики.

"Ідея щодо укрупнення міністерств до кінця не спрацювала, ми про це вже давно говоримо. Точно ідея з тим, щоб винести з поля зору промислову політику і взагалі економіку як окремий напрямок на рівні віцепрем'єра теж не спрацювала. Нам необхідно повертатися, напевно, до міністерства промислової політики, до такої ідеї", - сказав народний депутат.

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