Цієї весни треба буде робити посадки, в середу проведемо серйозну розмову з керівниками правоохоронних органів, - "слуга народу" Корнієнко. ВIДЕО

Про це він сказав під час погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

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"Дійсно прийшла весна, багато хто очікує посадок, які ми обіцяли минулого року. Зрозуміло, що минулої весни ми б просто не встигли цього зробити - цієї весни це точно треба буде робити, тому дуже важливо в середу провести важливу розмову з нашими колегами, які очолюють правоохоронні органи. Передовсім із главою Генеральної прокуратури Русланом Рябошапкою - в плані того, як відбувається реформа прокуратури, і чому, як це часто буває, велика системна робота заважає поточній діяльності, заважає висувати підозри конкретні", - сказав Корнієнко.

Він додав, що також є питання до НАБУ.

"НАБУ нам довго розповідало, протягом останніх п'яти років, що їм заважає відсутність політичної волі. Виявилося, що президенти змінюються, політична воля змінюється, роботи знову немає", - додав Корнієнко.

Також запитання будуть до керівництва МВС, СБУ і ДБР.

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"До ДБР, мабуть, найменше поки питань, вони недавно тільки перезавантажувались. Є запитання щодо поточної діяльності, розгляду тих резонансних справ які зараз у всіх на слуху", - сказав нардеп.

"Те саме стосується й уряду", - додав він.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський пообіцяв розібратися з місцевими чиновниками-казнокрадами і недобросовісними політиками. За його словами, чиновникам і політикам, викритим у правопорушеннях, буде загрожувати кримінальне переслідування.

"Чому немає швидких "посадок"? Багато справ, повірте мені, є, до яких ми повинні підготуватися. А інакше ці люди будуть виходити на свободу. Тому що всі ці справи розваляться в судах. Тому все буде", - запевнив український лідер у відеозверненні, яке опубліковано на його каналі в YouTube.

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