Консультації щодо кадрових змін у Кабміні тривають, - "слуга народу" Корнієнко

Про це він сказав на брифінгу після засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Тривають ще консультації всередині фракції, і з Офісом Президента, і з урядом. Ми прізвища не любимо називати. Бо назвеш, а завтра ця людина буде відмовлятися і скаже, що про "мене вже всі анонімні телеграм-канали написали", - сказав Корнієнко.

"Треба дуже посилитися, з огляду на ті події, які відбуваються у світі", - додав він.

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Нагадаємо, після того, як на 4 березня було скликано позачергове засідання Верховної Ради, в ЗМІ з'явилися чутки про те, що готуються кадрові перестановки в Кабміні і, можливо, навіть зміна прем'єр-міністра.