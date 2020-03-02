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02.03.20 13:27

Ми не маємо на меті відмовитися від нових облич у владі, але треба знайти баланс, - "слуга народу" Корнієнко

Заступник голови фракції "Слуга народу", глава партії Олександр Корнієнко сказав, що від концепції нових облич у владі не збираються відмовлятися, але потрібно знайти баланс.

Ми не маємо на меті відмовитися від нових облич у владі, але треба знайти баланс, - "слуга народу" Корнієнко

Про це він сказав, відповідаючи під час брифінгу на запитання про те, чи означають чутки щодо можливого прем'єрства Тігіпка те, що "Слуга народу" відмовляється від концепції нових облич у владі, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Немає повністю мети зараз відмовитися від нових і повернути всіх старих, але певний баланс завжди можна знайти і розширити цю концепцію", - заявив Корнієнко.

"Ми побачили її сильні і слабкі сторони, зараз хочемо її підсилити", - додав він.

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Нагадаємо, пресслужба Верховної Ради повідомила, що український парламент збереться на позачергове пленарне засідання о 16:00 4 березня 2020 року на вимогу президента України Володимира Зеленського. Причини скликання позачергового засідання і винесені на розгляд питання в повідомленні не вказувалися.

Раніше стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський вибирає нового прем'єр-міністра. Сергія Тігіпка називають серед можливих кандидатів на посаду.

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