Найманці РФ обстріляли зі 120-мм мінометів позиції ОС в районі Орєхового і Красногорівки, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони.

Так, з 9 години ранку окупанти за 35 хвилин випустили 5 мін 120-го калібру і вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета по опорних пунктах українських військ біля населеного пункту Орєхове, на луганському напрямку.

3 міни такого ж калібру розірвалися після 7 ранку на позиціях підрозділів Об'єднаних сил неподалік Красногорівки, на донецькому напрямку.

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Ще один обстріл був зафіксований на підступах до населеного пункту Мар'їнка, захисників якого противник обстріляв зі станкових і ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Втрат з нашого боку немає.