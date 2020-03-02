Найманці РФ цілеспрямовано обстріляли зі 120-мм мінометів житлові будинки в Красногорівці, поранена жінка, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

"Російські окупанти цілеспрямовано обстріляли населений пункт Красногорівка у Мар’їнському районі Донецької області. Противник вів вогонь на ураження по будинкам мирних жителів із застосуванням мінометів калібру 120 мм, чудово розуміючи, що обстріли становитимуть загрозу життю та здоров'ю цивільного населення. Внаслідок розриву міни поблизу будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло, осколками якого було поранено одного мешканця. Постраждалій жінці оперативно надали медичну допомогу", - сказано в повідомленні.

У штабі зазначають, що такі зухвалі дії російських окупантів зайвий раз свідчать про їхню зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту на сході України.

"Підрозділи ООС для подавлення вогню противника та припинення збройних провокацій використовували наявні вогневі засоби та дали по російським окупантам адекватну відповідь, наносячи ефективне вогневе ураження. Втрати противника уточнюються.

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Командування операції Об’єднаних сил наголошує, що жоден акт агресії і в подальшому не залишиться без належної відповіді", - додали в прес-центрі ОС.