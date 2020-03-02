"Слуга народу" скликає засідання фракції напередодні позачергового засідання Ради: Є кадрові питання

Про це заявив перший заступник її голови Олександр Корнієнко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Будемо стежити далі за розвитком подій, за тими консультаціями, які тривають. Вони сьогодні відбуватимуться, сьогодні буде збиратися "мала" фракція, можливо, завтра буде збиратися велика фракція. Будемо дивитися", - сказав Корнієнко.

Пізніше в ефірі парламентського телеканалу "Рада" народний депутат від "Слуги народу" Арсеній Пушкаренко підтвердив, що фракція дійсно збереться у вівторок о 9:00.

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"Є звичайно кадрові питання: з одного боку необхідно когось звільнити, з іншого - призначити. Ми розуміємо, що буде обговорення. Щодо самих кадрових питань в Кабміні, то завтра о 9:00 збирається фракція і на фракції ми будемо обговорювати ті чи інші кандидатури або бачення", - сказав нардеп.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада на вимогу Зеленського збереться на позачергове пленарне засідання. На порядку денному позачергового засідання ВР значущих питань про Кабмін і дії силовиків у сфері боротьби з корупцією.