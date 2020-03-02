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02.03.20 14:14

Найманці РФ примусово вилучають нерухомість у жителів окупованого Донецька, - розвідка

Жителі тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях продовжують потерпати від свавілля командування російсько-окупаційних військ.

Найманці РФ примусово вилучають нерухомість у жителів окупованого Донецька, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Зокрема, у м. Донецьк з аргументацією "для потреб мобілізації" у громадян примусово вилучають об’єкти нерухомого майна для розміщення "підрозділів силових структур".

За даними української розвідки, значної матеріальної шкоди місцевому населенню завдають і російські найманці, які у лютому прибули для ротації підрозділів з’єднань і частин 1 АК: "Вони самовільно зайняли тимчасово незаселені будинки місцевих жителів, псують їхнє приватне майно, у т.ч. мають місце непоодинокі випадки обстрілів особистого автотранспорту".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстрілюють позиції українських воїнів із житлових кварталів на Донбасі, - ГУР

У Міноборони також додали, що російські окупаційні адміністрації при цьому не вживають жодних заходів для припинення зазначених злочинних дій.

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