Усі бойові частини ЗСУ перейшли на нову систему харчування з 1 березня, - Міноборони

В оновленому меню тепер понад 400 найменувань продуктів, з яких можна скласти щоденний раціон військових. Головне умова - не вийти за сумою за межі вартості добового комплекту, який під час аукціонів визначено в межах від 67 до 74 грн за один добовий комплект, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Наразі у військовослужбовців з’явилася можливість вибрати собі обіди, сніданки та вечері на власний смак і за сезоном. Відкриваючи каталог продуктів харчування, наданий постачальними компаніями-переможцями процедури публічних закупівель, командир військової частини може обирати продукти як у віртуальному супермаркеті", - пояснили у відомстві.

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"Реформування застарілої системи харчування створило широкі можливості у забезпеченні щоденного меню військовослужбовців продуктами, звичайними у цивільному житті, але раніше недоступними людям у військовій формі. Тепер за результатами регулярного моніторингу прослідковується позитивне сприйняття військовослужбовцями запровадженої системи харчування. Водночас розпочато експеримент із малими гарнізонами, які безпосередньо не задіяні в операції ООС, для приведення якості харчування до рівня бойових підрозділів. Варто зазначити, що забезпечення армії якісним харчуванням є важливим моральним чинником та додатковим мотивуючим фактором, що впливає на обороноздатність України в цілому", - резюмували в Міноборони.