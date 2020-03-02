За неповний місяць на гарячу лінію з протидії насильству надійшло понад 1,7 тис. дзвінків, - Офіс Президента

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Офіційно національна гаряча лінія з протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству запрацювала 11 лютого. Старт онлайн-підтримки постраждалих на всеукраїнському рівні перша леді Олена Зеленська анонсувала 20 лютого, під час Міжнародного форуму "Україна на шляху до подолання домашнього та гендерно зумовленого насильства", організованого Фондом народонаселення ООН в Україні.

За неповний місяць на номер 1547 надійшло понад 1700 дзвінків. Середня тривалість розмови – 7 хвилин 22 секунди, і, як стверджують фахівці, вона має тенденцію до зростання. Час очікування з'єднання з оператором коливався в межах 11 секунд.

За статистикою, за звітний період 35% звернень стосувалися психологічного насильства, 34% – фізичного, 28% – економічного та дещо менше 1% – сексуального насильства. У 33% випадків фахівці гарячої лінії 1547 надали психологічну допомогу, у 66% випадків – інформаційну консультацію, а в 1% випадків було здійснене екстрене реагування.

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Наразі національну гарячу лінію з протидії насильству обслуговують 16 спеціалістів – психологів, соціальних працівників, юристів. На номер 1547 може звернутися кожен, хто потерпає від насильства, та отримати кваліфіковану інформаційну, психологічну та правову підтримку, а за потреби – й екстрене реагування поліції. Гаряча лінія працює в цілодобовому режимі на всій території України.

Одним із наступних кроків промоції національної гарячої лінії з протидії насильству, який дружина Президента та відповідальні урядовці погодили під час робочої зустрічі, є проведення серед населення інформаційного кампанії про її роботу. Крім того, найближчим часом заплановано розширити штат фахівців, які працюють на гарячій лінії 1547, з огляду на кількість звернень, що постійно збільшується.

Зазначається, що в робочій нараді також взяли участь представники проєкту "Розірви коло" Фонду народонаселення ООН в Україні.