Антимонопольний комітет відкрив справу проти "Нафтогазу" за завищення цін на газ для населення (оновлено)

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Антимонопольного комітету України (АМКУ), передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з Положенням Кабміну про Покладання спеціальних обов'язків саме "Нафтогаз" продає природний газ постачальникам для потреб побутових споживачів, тобто населення. При цьому компанія встановлює на цьому сегменті ринку ціни, які базуються на ціні для промисловості, запропонованій цією ж компанією. За наявною в Комітеті інформацією, "Нафтогаз України" встановлював для промислових споживачів ціни, які є вищими за ті, що склалися в умовах конкуренції, зокрема, за результатами електронних біржових торгів на ТБ "Українська енергетична біржа" та на європейських хабах за умовами доставки газу до кордону України (NCG). Вищевикладене може свідчити про встановлення НАК "Нафтогаз України", починаючи з 1 листопада 2018 року, цін на природний газ для населення на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринках природного газу", - пояснили в АМКУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Улітку газ може подешевшати до $80 за тисячу кубометрів, - Оржель