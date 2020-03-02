Слідком РФ відкрив справу проти українських правоохоронців у помсту за підозру російським слідчим через затримання Чийгоза в 2014 році

Про це повідомляє сайт СКР, інформує Цензор.НЕТ.

"У лютому 2020 року співробітники української Національної поліції і прокуратури Автономної Республіки Крим ... ініціювали незаконне кримінальне переслідування трьох завідомо невинних російських громадян, які здійснювали попереднє слідство щодо вказаної особи (Ахтема Чийгоза. - Ред.) ... За цим фактом у Слідчому комітеті РФ порушено кримінальну справу стосовно співробітників українських правоохоронних органів за ч. 2 ст. 299 КК РФ (незаконне притягнення завідомо невинних до кримінальної відповідальності)", - йдеться в повідомленні.

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У вересні 2017 року Ахтем Чийгоз був засуджений російським судом в окупованому Росією Криму до 8 років колонії суворого режиму за обвинуваченням в організації масових заворушень біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі 26 лютого 2014 року.

25 жовтня Росія звільнила Чийгоза і передала його Туреччині разом зі ще одним політв'язнем - Ільмі Умеровим.