У конкурсі на пост директора Національного музею історії України переміг історик і археолог Андрощук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв.

"За підсумками відкритого конкурсу, в якому взяли участь 7 претендентів, генеральним директором Національного музею історії України обрано відомого археолога, доктора історичних наук Федора Андрощука", - йдеться в повідомленні.







За Андрощука проголосували 6 членів комісії з 9. Андрощук має взятися за виконання обов'язків 17 березня, після закінчення контракту теперішнього директора Тетяни Сосновської.

Федір Андрощук - історик зі світовим ім'ям. Спеціалізується на археології Русі, її зв'язках з Візантією і Скандинавією. У своєму мотиваційному листі кандидат написав, що в разі перемоги в конкурсі використовує скандинавський музейний досвід.

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