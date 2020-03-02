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02.03.20 15:04

У конкурсі на пост директора Національного музею історії України переміг історик і археолог Андрощук

За результатами конкурсу Національний музей історії України очолить археолог, доктор історичних наук Федір Андрощук

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв.

"За підсумками відкритого конкурсу, в якому взяли участь 7 претендентів, генеральним директором Національного музею історії України обрано відомого археолога, доктора історичних наук Федора Андрощука", - йдеться в повідомленні.

У конкурсі на пост директора Національного музею історії України переміг історик і археолог Андрощук 01

За Андрощука проголосували 6 членів комісії з 9. Андрощук має взятися за виконання обов'язків 17 березня, після закінчення контракту теперішнього директора Тетяни Сосновської.

Федір Андрощук - історик зі світовим ім'ям. Спеціалізується на археології Русі, її зв'язках з Візантією і Скандинавією. У своєму мотиваційному листі кандидат написав, що в разі перемоги в конкурсі використовує скандинавський музейний досвід.

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