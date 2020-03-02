Розмови із Зеленським про мою відставку поки що не було, - Пристайко

"9 місяців тому, трохи навіть більше, коли президент Зеленський запропонував мені стати міністром закордонних справ, у нас була з ним домовленість про те, що наша розмова час від часу відновлюватиметься про те: ми продовжуємо працювати далі, чи нам треба розійтися... Розмови, яка б сказала "слухай, давай ми завершуватимемо", - поки що не було", - сказав він на пресконференції з міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде в Києві у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами міністра, у нього залишилося багато нереалізованих планів, але він готовий до відставки, якщо в його "послугах більше немає потреби".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Консультації щодо кадрових змін у Кабміні тривають, - "слуга народу" Корнієнко

"Справді, є достатньо інформації, і це активно обговорюється, і не лише моє прізвище, а й усіх інших міністрів, зокрема прем'єр-міністра. Я гадаю, що ми достатньо разів сказали, що ми готові до відставки. Питання в тому: ми пообіцяли служити народу України, нас запросив президент Зеленський, і якщо у наших послугах більше немає потреби, ми готові продовжувати займатися чимось іншим: жодної трагедії тут немає", - зазначив Пристайко.