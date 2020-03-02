Є всі підстави вже зараз проводити референдум щодо земельної реформи, - Тимошенко

Про це вона сказала під час брифінгу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

Вона заявила, що є рішення судів, які свідчать про існування закону про референдум.

"Місцевий суд, Апеляційний Суд і Верховний Суд підтвердили, що після скасування останнього закону про референдум почав діяти закон про референдум від 3 липня 1991 року ... Ми зараз вимагаємо від президента, від його найближчого корумпованого оточення не забирати землю всупереч волі 75% людей в Україні, а ухвалити закон про референдум від 1991 року і провести його", - сказала Тимошенко.

Тимошенко зазначила, що треба змусити владу припинити розпродаж землі і має намір об'єднуватися з усіма іншими опозиційними партіями, з громадськими організаціями, аграрними спілками та фермерськими організаціями у зв'язку з цим.

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