Втрати режиму Асада в Ідлібі - це лише початок. Не відійдете - позбудетеся голови, - Ердоган

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Anadolu.

"Я знову звертаюся до Росії та Ірану. Туреччина не має з вами проблем у Сирії", - заявив глава турецької держави в понеділок в Анкарі.

Президент підкреслив, що Туреччина демонструє силу тим, хто вважав за слабкість чутливість Анкари в питанні запобігання кровопролиттю.

"Туреччина у своїх діях спирається на власні ресурси і підтримку народу, а не сподівається на допомогу будь-якої країни або структури. Туреччина показала недалекоглядним колам, що є великою державою, яка не схиляється перед тиском", - сказав Ердоган.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Эй, куда, Муха?! Сука!" - російськомовні асадити під турецьким обстрілом у Сирії. ВIДЕО

Коментуючи хід операції "Весняний щит", президент Ердоган підкреслив, що втрати, які зазнають прихильники Башара Асада в плані живої сили і техніки, - це лише початок.

Президент Туреччини попередив, що якщо прихильники Башара Асада не підуть за лінію зони деескалації, визначену сочинськими домовленостями, то "незабаром позбудуться голів".

Туреччина зупинить режим Башара Асада так само, як поставила заслін на шляху терористичних організацій, в тому числі ДЕАШ, PKK і Фетуллаха Ґюлена, сказав Ердоган.

Коментуючи повідомлення про зростання кількості біженців та нелегальних мігрантів, які прямують з Туреччини в Європу, президент Ердоган сказав: "З моменту відкриття кордону Туреччини, на Захід кинулися сотні тисяч людей. Незабаром цей показник досягне мільйонів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Туреччини поїхали понад 100 тисяч мігрантів, - міністр внутрішніх справ Сойлу

Президент Ердоган зазначив, що Туреччина відтепер не буде брати на себе все навантаження за біженців. Час односторонніх поступок у міграційному питанні залишився позаду, підкреслив турецький лідер.

Нагадаємо, раніше Ердоган повідомив, що кількість турецьких військових, які загинули під час російсько-сирійської ракетної атаки в Ідлібі, зросла до 36. Знищено 2100 асадитів і 300 одиниць техніки режиму.