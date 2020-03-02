Україна не хотіла б відкладати наступну зустріч у "нормандському форматі", але теж хоче виконання всіх паризьких домовленостей, - Пристайко

"Ми теж вважаємо, що максимальну кількість досягнутих домовленостей має бути виконано. На жаль, у російській системі, коли від президента залежить вирішення майже всіх питань, зустріч із лідером Росії є дуже важливою для подальшого прогресу. Саме тому ми б не хотіли відкладати цю зустріч . Але, напевно, саме це розуміє і Росія, коли каже, що зустріч поки не планується", - сказав він на брифінгу в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Пристайко наголосив, що поки з усіх семи домовленостей лідерів країн "нормандського формату" в Парижі "реалізовано більш-менш" обмін полоненими. "Ми дуже раді, що це сталося, сподіваємося, що наступний обмін поверне з ув'язнення майже 200 українців. З решти шести домовленостей, що залишилися, навіть щодо припинення вогню до теперішнього часу успіху не було досягнуто, що підтверджується черговою смертю нашого військовослужбовця", - пояснив він.

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Пристайко зазначив, що в комюніке за підсумками паризької зустрічі лідери держав не записали чітку конкретну дату наступної зустрічі, тому постійно виникають спекуляції з цього питання.

"Ось така проста ситуація: чотири місяці, у квітні, але конкретної дати немає. Тому ми розраховуємо, працюємо, але не обов'язково це має статися саме у квітні", - резюмував він.