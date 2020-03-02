Згідно із законом немає підстав звільнити Ситника, хіба за власним бажанням, - Юрчишин

Про це Юрчишин розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"У правовій державі підстави для відставки мають повністю відповідати закону. Ми ж маємо абсурдну ситуацію, коли людина, яка внесена в так званий "реєстр корупціонерів", може очолювати Національне антикорупційне бюро. За законом немає підстав Ситника зняти з посади. Серед законодавчого переліку підстав немає рішення, про притягнення до відповідальності за адмінправопорушення. Хіба що Ситник би сам склав повноваження. Ще один можливий варіант – це його звільнення за результатами аудиту", - сказав Юрчишин.

За його словами, аудит є новим форматом підзвітності для України.

"Це коли підставою для звільнення керівника правоохоронного органу не може бути політичне рішення. Тобто відставку не може ініціювати прем’єр, президент, депутати, тому що вони самі підслідні і вони в конфлікті інтересів", - розповів нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внесення Ситника до реєстру корупціонерів законно і було б підставою для звільнення будь-якого прокурора, - Холодницький

За його словами, за 4 роки так і не провели жодного аудиту.

"Що б насправді зараз мала робити відповідальна політична еліта країни? Не ініціювати незаконну постанову про звільнення, яка буде Ситником оскаржена в будь-якому суді, й він виграє цю справу. І ми далі єдине, чого доб’ємося, що антикорупційна структура, яка і так втрачає довіру, буде ще більше її втрачати. Потрібно було оперативно ініціювати вибір аудиторів. Дати їм повноваження, передусім удосконаливши закон. Гарантувати незалежність цих аудиторів, в ідеалі залучивши людей, які мають досвід проведення аудитів у розвинутих демократичних країнах. І це цілком реалістично зробити", - сказав Юрчишин.

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