Шведські компанії, які працюють в Україні, зазначають як вимогу номер один - прозоріше законодавство і рішучішу боротьбу з корупцією, - глава МЗС Лінде

"IKEA є приватною компанією, і ми, як держава, не маємо важелів впливу на їхні рішення. Але я, як колишній міністр торгівлі, маю поінформувати вас про те, що шведські компанії, які працюють на українському ринку, зазначають як вимогу номер один - прозоріше і зрозуміліше законодавство, а також рішучіші кроки українського уряду щодо подолання корупції", - сказала вона на брифінгу після зустрічі з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком, реагуючи на його репліку про можливий прихід компанії IKEA в Україну, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Лінде вказала, що в Україні зараз активно впроваджуються антикорупційні реформи, і в Швеції високо оцінюють цю діяльність.

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