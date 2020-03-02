Швеція збереже санкції проти РФ, поки існуватиме їхня причина, - глава МЗС Лінде

"Наше тверде переконання, що ми повинні зберігати санкції, поки причина, через яку ми їх ввели, все ще існує. Водночас ми сподіваємося, що мінські і нормандські домовленості будуть імплементовані повністю", - сказала вона на пресконференції з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Лінде зазначила, що збирається у вівторок, 3 березня, відвідати Донбас.

"Ми також обговорили ситуацію населення на східній Україні, і ми будемо там завтра. Так що я сподіваюся, що ми зможемо поговорити з людьми безпосередньо", - пояснила вона.

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Глава МЗС Швеції також запевнила, що під час головування її країни в ОБСЄ у 2021 році питання України буде одним із головних на порядку денному.

"Швеція триматиме Україну високо на порядку денному під час нашого майбутнього головування в ОБСЄ. Наш спільний інтерес - це збереження загальної структури європейської безпеки, а також всеосяжної системи безпеки ОБСЄ", - підкреслила Лінде.